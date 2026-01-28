Proliga 2026: Popsivo Polwan Kalah Lagi di Seri Bandung, Pemain Asing Masih Aman?
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan kembali menelan hasil negatif pada Proliga 2026 seri Bandung.
Tercatat, skuad asuhan Darko Dobreskov itu menyerah dari Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 0-3 dan Jakarta Livin’ Mandiri (1-3).
Sekretaris tim Jakarta Popsivo Polwan Yudhi Hery Setiawan mengungkapkan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh seusai hasil kurang maksimal tersebut.
Pihaknya enggan terburu-buru mengganti komposisi pemain asing. Menurut Yudhi, masalah utama yang dihadapi tim milik Kepolisian RI itu ialah konsistensi permainan.
"Tentunya kami kurang puas dengan hasil pertandingan di seri Bandung. Kami berupaya untuk melakukan evaluasi di semua lini mulai dari fisik, strategi dan lainnya."
"Untuk pemain asing tentu evaluasi selalu dilakukan agar bisa dituntut pada setiap laganya tampil maksimal," ujar mantan Kapolres Blitar itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (27/1/2026).
Sejauh ini, dua pemain asing Jakarta Popsivo Polwan Yonkaira Pena dan Bethania de la Cruz asal Republik Dominika, masih menjadi tumpuan tim.
Adapun dari barisan pemain lokal, Azzahra Dwi Febyane dan Chelsa Berliana Nurtomo terus mendapatkan kepercayaan untuk melapis peran kedua pemain asing tersebut.
Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan belum evaluasi pemain asing seusai kembali telan hasil negatif pada Proliga 2026 seri Bandung
