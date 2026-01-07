Proliga 2026: Popsivo Polwan Siap Tancap Gas Lawan Medan Falcons, Bakal Menang Tebal?
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan bertekad meraih kemenangan perdana di Proliga 2026 saat melawab Medan Falcons.
Sekretaris Popsivo Polwan,l Yudhi Hery Setiawan mengatakan persiapan tim asuhan Darko Dobreskov sudah matang untuk menghadapi seri pembuka.
Terlebih, Popsivo Polwan termotivasi karena akan tampil di hadapan publik GOR Terpadu A. Yani.
“Dari segi persiapan, kami sudah sangat baik menghadapi Proliga 2026,” ungkap pria mantan Wakapolrestabes Medan itu saat dihubungi JPNN.com, Rabu (7/1).
Popsivo Polwan tercatat mengandalkan pemain-pemain yang berdinas di Kepolisian RI.
Pemilik tiga gelar juara tersebut juga menambah kekuatan dengan mendatangkan dua pemain asing asal Republik Dominika, yakni Bethania de la Cruz dan Yonkaira Pena.
Kedua pemain itu merupakan andalan tim berjuluk Ratu Karibia pada ajang Olimpiade Paris 2024.
Adapun dari sektor pemain lokal, Popsivo Polwan tidak banyak melakukan perubahan dengan tetap mengandalkan Arsela Nuari Purnama, Chelsa Berliana Nurtomo, dan Amalia Fajrina.
Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan bertekad meraih kemenangan perdana di Proliga 2026 saat melawan Medan Falcons, Kamis (8/1)
