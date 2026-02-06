Proliga 2026 seri Malang: Popsivo Polwan Coreng Rekor Apik Gresik Phonska Plus

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan mencuri kemenangan pada Proliga 2026 seri Malang saat menghadapi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Berlaga di GOR Ken Arok, Malang, Jumat (6/2/2026), skuad asuhan Darko Dobreskov menang dengan skor 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 26-24).

Pada laga tersebut, Popsivo Polwan memanfaatkan kondisi lawan yang tidak dapat memainkan Oleksandra Bytsenko karena tidak dalam kondisi fit.

Selain itu, tim asal Kota Pudak juga tidak didampingi Alessandro Lodi yang absen lantaran sakit.

Hasil ini mengakhiri tren positif Gresik Phonska Plus yang sebelumnya mencatat tujuh kemenangan beruntun di Proliga 2026.

Pelatih Popsivo Polwan Darko Dobreskov mengungkapkan bahwa timnya sejak awal sudah mengantisipasi permainan Gresik Phonska Plus.

Juru taktik asal Serbia itu mengaku telah mempelajari gaya bermain lawan setelah pada pertemuan sebelumnya Popsivo Polwan kalah dengan skor 0-3 (18-25, 22-25, 25-27).

"Kami sudah mempelajari permainan mereka. Pada hari ini semua sistem berhasil dilakukan oleh para pemain meski sedikit ada tekanan," ujar Darko.