Proliga 2026: Skuad Pincang, Gresik Phonska Plus Derita Kekalahan Perdana
jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia akhirnya menelan kekalahan perdana di Proliga 2026, yang didapat pada seri Malang.
Berlaga di GOR Ken Arok, Jumat (6/2/2026), Medi Yoku dan kolega menyerah dengan skor 1-3 (17-25, 25-21, 18-25, 24-26) dari Popsivo Polwan.
Pada laga ini, tim asal Kota Pudak tidak dapat memainkan pemain asing mereka, Oleksandra Bytsenko, yang sedang tidak fit.
Situasi makin sulit karena pelatih mereka, Alessandro Lodi, juga absen lantaran sakit.
Asisten pelatih Gresik Phonska Plus Nico Dwi mengaku sulit mengimbangi permainan Popsivo Polwan yang tampil dalam kondisi terbaik.
Tim milik Kepolisian RI itu bermain dengan kekuatan penuh termasuk duo pemain asing mereka yaitu Bethania de la Cruz dan Yonkaira Pena.
Sementara itu, Gresik Phonska Plus tercatat hanya mengandalkan Annie Mitchem untuk mendulang angka.
"Permainan tim sejak awal terlihat nervous. Meski kalah untuk pertama kalinya, saya tetap bangga dengan penampilan Medi Yoku dan kawan-kawan," ujar Nico Dwi.
Dalam kondisi pincang membuat Gresik Phonska Plus menelan kekalahan perdana di Proliga 2026 saat tampil pada seri Malang, Jumat (6/2)
