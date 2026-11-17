jpnn.com, JAKARTA - Menyambut akhir tahun 2026, Ecopolis CitraRaya Tangerang menghadirkan penawaran menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian premium.

Senior Marketing Manager Ecopolis CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan promo akhir tahun menyediakan rumah siap huni dilengkapi tiga kamar tidur dengan harga mulai Rp 1 miliar-an.

“Tersedia rumah dua lantai dengan tiga kamar tidur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern,” ujar Joni.

Menurut Joni, konsumen juga berkesempatan mendapatkan promo Free PPN yang memberikan keuntungan lebih dalam proses pembelian rumah.

Penawaran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan ruang yang lebih nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

“Dengan dua lantai dan tiga kamar tidur, hunian di Ecopolis dapat mengakomodasi kebutuhan, baik untuk beristirahat, berkumpul, maupun memiliki ruang pribadi bagi setiap anggota keluarga,” ujar Joni, Selasa.

Dia menyebut salah satu keunggulan Ecopolis adalah lokasinya yang berada di kawasan strategis CitraRaya Tangerang.

Penghuni dapat menikmati kemudahan akses menuju berbagai fasilitas yang telah berkembang di kawasan kota mandiri ini, mulai dari pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pusat rekreasi keluarga.