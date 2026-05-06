Promo ICHITAN, Scan QR di Balik Tutup Botol & Menangkan Hadiahnya

jpnn.com, JAKARTA - ICHITAN menghadirkan program berhadiah yang unik dan inovatif, yakni Scan Enter Menang dengan mekanisme scan QR di balik tutup botol yang praktis dan mudah diikuti seluruh konsumen.

Chief Operating Officer PT Ichi Tan Indonesia, Duangkamon Ngarmsangiem menjelaskan melalui pembelian ICHITAN Thai Milk Tea dan ICHITAN Brown Sugar Milk, konsumen cukup scan QR dan mengirim pesan otomatis yang telah ter-generate melalui WhatsApp resmi ICHITAN.

“Konsumen langsung berpeluang mendapatkan hadiah e-wallet, serta satu kupon undian untuk memenangkan hadiah utama seperti emas, Iphone 17 Pro, hingga Mobil BYD Atto 1,” ujar Duangkamon dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5).

Program ini berlangsung 1 Mei-31 Oktober 2026 di seluruh Indonesia, dengan total hadiah miliaran rupiah yang diundi secara transparan.

“Tidak hanya konsumen, retailer juga dapat berpartisipasi melalui program “Cuan Instan” dengan membeli minimal satu karton produk ICHITAN Thai Milk Tea dan ICHITAN Brown Sugar Milk,” ujar dia.

Duangkamon mengatakan retailer cukup menemukan dan menggosok stiker hologram untuk mendapatkan kode unik, lalu memindai QR atau mengakses WhatsApp resmi ICHITAN untuk memasukkan kode tersebut dan berkesempatan memenangkan hadiah langsung.

“Ada saldo e-wallet maupun mengikuti undian grand prize untuk memenangkan showcase chiller, emas, motor, hingga Mobil Daihatsu Grand Max,” kata Duangkamon.



Duangkamon menyampaikan program Scan Enter Menang dan Cuan Instan dihadirkan khusus untuk produk best seller ICHITAN, yaitu Thai Milk Tea sebagai produk milk tea nomor 1 di Indonesia, serta Brown Sugar Milk yang menjadi favorit konsumen.