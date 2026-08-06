Promo Kemerdekaan Selma, Belanja Rp 20 Juta Dapat Cashback Hingga Rp 1,7 Juta

jpnn.com, PALEMBANG - Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dimanfaatkan Selma untuk menghadirkan promo besar-besaran bertajuk "Merdeka Isi Rumah".

Melalui program ini, pelanggan yang berbelanja minimal Rp 20 juta berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp 1,7 juta, dan berlaku untuk seluruh produk, sementara pelanggan yang berbelanja minimal Rp 3 juta berkesempatan mendapatkan cashback.

Progam ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk melengkapi kebutuhan hunian dengan harga lebih hemat.

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"Momentum Agustus ini kami menghadirkan promo spesial agar masyarakat bisa lebih hemat saya membeli kebutuhan furnitur rumah," ujar Asisten Manager Selma Selfi Nadia, Kamis (6/8).

Selain program kemerdekaan, Selma juga masih menggelar promo 8.8 hingga 9 Agustus dengan berbagai penawaran menarik, termasuk program beli satu gratis satu untuk produk pilihan seperti stool, kursi kantor dan meja makan.

Selfi menjelaskan tak hanya menawarkan promo, Selma mencatat penjualan furnitur tetap stabil meski kondisi ekonomi masih menantang. Produk sofa masih menjadi primadona konsumen, khususnya sofa bed dan sofa recliner yang terjual sekitar 15 hingga 20 unit per pekan.

"Harga sofa dua dudukan dibanderol mulai Rp 1,999 juta, sementara sofa recliner mulai Rp 1,8 juta. Khusus selama promo, sofa slifer yang semula dijual Rp 5,599 juta kini bisa dibawa pulang dengan harga Rp 3 juta," ungkap Selfi.

Selain sofa, perlengkapan untuk rumah kos an asrama seperti dipan mulai Rp 1 juta serta ranjang tingkat mulai Rp 1,5 juta juga banyak diburu.