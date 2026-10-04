Promosi Jadi Jenderal Bintang 3, Komjen Herry Tetap Gaungkan Pesan Ikonik Peduli Alam
jpnn.com, PEKANBARU - Selama menjabat sebagai Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan dikenal tidak hanya menaruh perhatian pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) konvensional. Jenderal bintang tiga ini juga menaruh perhatian besar pada persoalan lingkungan hidup yang krusial di Provinsi Riau.
Melalui konsep Green Policing yang digaungkan oleh Polda Riau, pendekatan kepolisian kini diperluas. Polisi didorong untuk tidak hanya hadir dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga ikut mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem alam.
"Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita," ujar Irjen Herry Heryawan dalam sebuah kesempatan, menggambarkan filosofi di balik program ini.
Pesan ikonik tersebut menjadi gambaran pendekatan Herry Heryawan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
Di bawah kepemimpinannya, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lingkungan, penghijauan hingga pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari perhatian Polda Riau.
Polisi tidak hanya bertindak ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga mendorong upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga alam.
Bagi Riau, pesan tersebut memiliki makna khusus.
Sebagai daerah yang memiliki kawasan hutan dan ekosistem gambut yang luas, kelestarian lingkungan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, kualitas udara, perekonomian hingga keberlangsungan generasi mendatang.
Salah satu pesan yang melekat dari kepemimpinannya adalah “Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.”
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