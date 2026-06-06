Promosikan Transum, Astra Diapresiasi Pramono di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

jpnn.com, JAKARTA - Astra meluncurkan program “Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta” di Menara Astra, Jakarta, Kamis (5/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Program ini menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.

Peluncuran program tersebut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Presiden Direktur Astra Rudy, jajaran direksi dan eksekutif Astra serta Grup Astra, hingga Insan Astra.

“Saya memberikan apresiasi kepada Astra sebagai perusahaan dengan sejarah panjang dan kontribusi besar bagi Indonesia yang hari ini turut mengambil bagian dalam kampanye penggunaan transportasi umum di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk bersama-sama mendukung budaya penggunaan transportasi umum di Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan program tersebut merupakan bentuk partisipasi Astra dalam mendorong budaya penggunaan transportasi umum sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui program ‘Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta’, Astra berpartisipasi dalam mendukung budaya penggunaan transportasi umum sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan kota Jakarta dalam menghadirkan solusi mobilitas yang relevan bagi masyarakat. Kami berharap kolaborasi program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa,” ujar Rudy.

Baca Juga: Astra Serahkan Rumah Layak Huni dan Luncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra di Garut

Program “Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta” ditujukan bagi karyawan Astra sebagai upaya mendorong penggunaan transportasi publik yang dimulai dari lingkungan kerja.

Melalui program tersebut, karyawan didorong memanfaatkan berbagai moda transportasi umum untuk perjalanan menuju maupun pulang dari kantor.