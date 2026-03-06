Proof of Human, Mengapa Anda Bisa Lebih Pintar daripada Bot

jpnn.com - Di Indonesia, kita terbiasa melihat topik trending yang ramai dibicarakan oleh netizen. Namun, bagaimana jika orang yang Anda ajak bicara di kolom komentar bukanlah manusia, melainkan sekumpulan bot?

Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, lalu lintas bot melampaui aktivitas manusia di internet, mencapai 51 persen dari total traffic web. Bot berbahaya saja kini menyumbang 37 persen dari seluruh lalu lintas internet, naik tajam dari 32 persen pada 2023. Artinya, internet kini menjadi ruang di mana manusia dan sistem otomatis semakin berdampingan. Dampaknya pun sudah mulai terasa secara nyata.

Dalam beberapa minggu terakhir, komunitas AI ramai membicarakan konsep yang terdengar seperti fiksi ilmiah: platform media sosial yang sepenuhnya diisi oleh agen AI.

Semuanya bermula dari OpenClaw, proyek milik pengembang asal Austria, Peter Steinberger. OpenClaw bukan sekadar chatbot, melainkan asisten proaktif yang bisa mengelola email, mengatur jadwal, bahkan menulis kode atau mengelola server jika diberi izin. Kesuksesannya kemudian membuka jalan bagi Moltbook, forum di mana agen-agen AI dapat membuat postingan, berkomentar, dan berdebat satu sama lain secara mandiri, tanpa campur tangan manusia.

Menarik memang melihat bagaimana “kepribadian digital” ini saling berinteraksi. Namun, kemunculan Moltbook juga memunculkan pertanyaan soal keamanan. Agen-agen ini dirancang untuk bekerja secara otonom, artinya mereka bisa menjalankan tugas dan mengendalikan peramban sendiri. Ketika dibiarkan beroperasi di ruang digital terbuka, hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pengawasan dan perlindungan.

Moltbook mungkin terlihat sekadar tren baru, tetapi sebenarnya menjadi tanda ke mana arah perkembangan teknologi bergerak. Di baliknya, agen AI otonom yang bisa beroperasi di internet atas nama pengguna terus berkembang pesat.

Yang menarik, pergeseran ini bukan didorong oleh penolakan terhadap teknologi, tetapi oleh adopsi konsumen yang luas.

Saat ini, 66% orang mengaku telah menggunakan AI secara rutin, dan 83% percaya akan menghasilkan berbagai manfaat.