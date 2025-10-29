Propam Tahan 3 Anggota Reskrim Tembak Mati Perusak Pospol di OKU

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Propam menahan tiga anggota Satreskrim Polres OKU yang menembak mati pelaku perusakan pos polisi (Pospol) di Simpang Ramayana dan Unbara, Ogan Komering Ulu, Sumsel.

Ketiga polisi itu, Aiptu DK, Bripda AS, dan Bripka JS diamankan di tempat khusus.

"Tiga anggota Reskrim yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo, Selasa (29/10).

Menurut Kapolres, peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya hingga menyebabkan pelaku Padli (29) meninggal dunia saat ini masih dalam penyelidikan.

AKBP Endro mengatakan peristiwa perusakan dua unit pos polisi itu sendiri terekam kamera CCTV di sekitar lokasi pada dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu melempari fasilitas milik negara tersebut menggunakan batu.

"Berdasarkan rekaman CCTV kami langsung melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku," katanya.

AKBP Endro menyatakan saat dilakukan penangkapan pada Selasa pagi sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku melakukan perlawanan dengan menantang petugas.