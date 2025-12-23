PropertyGuru Asia Real Estate Summit Soroti PropertyGuru Week 2025

jpnn.com, JAKARTA - PropertyGuru Asia Real Estate Summit (ARES 2025) edisi ke-11 yang didukung Sybarite Architects, menyoroti rangkaian PropertyGuru Week 2025 melalui kehadiran para pakar dan pemimpin industri dari seluruh kawasan Asia Pasifik.

Dikenal sebagai platform pemikiran kepemimpinan (thought leadership) dari PropertyGuru Group, ARES 2025 berlangsung sepanjang hari di The Athenee Hotel, sebuah Luxury Collection Hotel, Bangkok, dengan menghadirkan rangkaian diskusi pakar, panel, presentasi keynote, serta sesi jejaring pada 11 Desember.

Summit ini menjadi pembuka menuju PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final serta International Luncheon yang digelar pada 12 Desember, di mana kedua agenda tersebut mempertemukan para pengembang real estate dan praktisi desain terbaik dari 13 pasar properti di Asia Pasifik.

Mengangkat tema tahun ini “Trusted Marketplaces and Thriving Communities”, ARES 2025 berhasil menarik lebih dari 400 delegasi yang antusias berdiskusi mengenai isu-isu di persimpangan antara properti, teknologi, dan desain.

Syetarn Hansakul, senior analyst for South-East Asia di The Economist Intelligence Corporate Network, membuka ARES 2025 dengan paparan makro mengenai tantangan global sepanjang tahun serta prospek kawasan menjelang 2026.

Simon Mitchell, co-founder dari firma desain peraih berbagai penghargaan Sybarite Architects kemudian mengarahkan sesi Design Spotlight pada tema “The Power of Place”, dengan menyoroti proyek-proyek unggulan seperti SKP Wuhan.

Baca Juga: 11th PropertyGuru Indonesia Property Awards Apresiasi Pencapaian Properti yang Inklusif

Diskusi panel bertajuk “The Brand Premium” menyusul, dimoderatori oleh Bill Barnett, managing director of C9 Hotelworks.

Para pemimpin industri hospitality membahas bagaimana branded residences mendefinisikan ulang nilai properti, dengan menghadirkan Jael Fischer, head of development Asia Pacific Six Senses; Lee Lin, regional director APAC Nobu Hospitality; Penny Trinh, vice president of mixed-use development at Marriott International; serta Saowarin Chanprakaisi, vice president of business development The Ascott Limited.