Proposal Perayaan HUT RI di Kecamatan IT I Palembang Capai Rp 76,2 Juta, Warga Pertanyakan Rinciannya
jpnn.com, PALEMBANG - Proposal kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diterbitkan Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang menjadi perbincangan publik setelah rincian anggaran yang tercantum di dalamnya beredar luas di media sosial.
Dokumen tersebut menarik perhatian karena total anggaran yang diajukan mencapai Rp 76,2 juta.
Sejumlah warga menilai nominal tersebut terlalu besar sehingga memunculkan berbagai pertanyaan terkait penggunaan dan sumber pendanaannya.
Dalam rincian proposal, panitia menganggarkan dana konsumsi untuk 300 orang dengan nilai Rp 7,5 juta.
Selain itu, terdapat anggaran untuk makanan ringan sebesar Rp 4,5 juta, pengadaan seragam panitia Rp 12 juta, serta pembelian bahan dan peralatan memasak senilai Rp 6 juta.
Tak hanya itu, proposal juga memuat berbagai kebutuhan perlombaan, seperti pembelian tali tambang, karung, helm, spons, kerupuk, balon, perlengkapan rias, pipet, karet gelang, tali rafia, hingga bendera dan umbul-umbul.
Sorotan publik semakin menguat setelah ditemukan perbedaan angka dalam dokumen tersebut. Pada bagian rincian anggaran, total biaya kegiatan tercatat sebesar Rp 38,3 juta.
Namun, pada bagian penutup, jumlah dana yang dibutuhkan justru tertulis mencapai Rp 76,2 juta.
Proposal Perayaan HUT Republik Indonesia di Kecamatan Ilir Timur I Palembang bernilai Rp 76,2 juta viral di media sosial, warga pertanyakan rinciannya apa saja.
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