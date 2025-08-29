Proses 95%, Parkir Pasar Godean Siap Operasi Awal Oktober

jpnn.com, SLEMAN - Pembangunan gedung parkir Pasar Godean di Kabupaten Sleman kini telah mencapai 95 persen dan ditargetkan siap beroperasi awal Oktober 2025.

Proyek ini diharapkan mempermudah aktivitas pedagang dan pengunjung setelah proses MoU dan pengundian lapak selesai dilakukan.

Kontrak pembangunan parkir dimulai pada 15 Maret 2025 dan dijadwalkan rampung pada 27 September 2025.

Struktur utama gedung sudah selesai, sementara tahap akhir meliputi pengecatan dan pemasangan paving di halaman depan.

Manajer Proyek PT Simba Hutama Karya (SHK), Yuli Setiawan, mengatakan fasilitas parkir akan beroperasi setelah jembatan penghubung ke pasar selesai dikerjakan oleh pihak lain.

“Insyaallah siap digunakan awal Oktober,” ujar Yuli, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Pendampingan proyek dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dan KPK untuk memastikan proses pembangunan transparan dan sesuai aturan.

Murti Ari Wibowo, Kasi Intel Kejari Sleman, menyatakan pengawalan ini mencegah potensi risiko hukum dan memastikan kepentingan publik terlindungi.