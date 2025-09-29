Proses Aklamasi Mardiono Jadi Ketum PPP Diklaim Sah
jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Amir Uskara tak terima ketika proses terpilihnya Muhamad Mardiono secara aklamasi dituding tak sah, karena dilaksanakan di kamar hotel.
Amir menyebut penetapan Mardiono menjadi ketum PPP dilaksanakan sesuai prosedur dan tak dilakukan di kamar hotel.
"Tidak benar aklamasi dilaksanakan di kamar hotel, itu konferensi pers setelah sidang aklamasi di ballroom hotel," kata Amir kepada wartawan seperti dikutip Senin (29/9).
Dia menuturkan bahwa keputusan Mardiono sebagai Ketum PPP diambil di tengah situasi sidang yang ricuh yang mengakibatkan korban luka-luka.
"Saya mengetuk palu setelah mendengar kata setuju di forum yang sah dan dihadiri langsung oleh muktamirin, maunya mereka, kan, memang ada korban dan membuat rusuh itu semua," ujar dia.
Amir mengatakan pihaknya melaksanakan Muktamar X PPP dengan mengedepankan keselamatan, sehingga penentuan aklamasi terhadap Mardiono dilakukan cepat.
"Sudah mereka desain sejak awal, kami tidak ingin makin banyak korban,” ujarnya.
Eks Mendag Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketum PPP dalam proses Muktamar X yang sempat diwarnai kericuhan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir
- Tolak Klaim Kubu Agus, DPW PPP Kepri dan Riau Solid Dukung Mardiono
- Mardiono Pastikan Dukung Program Prioritas Prabowo Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP
- Muktamar Berlangsung Ricuh, PPP Bisa Makin Terpuruk di Pemilu 2029
- Rommy Sebut Agus Suparmanto Ketum Terpilih di Muktamar PPP, Mardiono?
- Tak Mengakui Agus Suparmanto, DPW PPP Sumsel Menegaskan Mardiono Ketum PPP 2025-2030