Proses Akuisisi Lahan Memasuki Tahap Akhir, Indonesia Segera Bangun Kampung Haji di Makkah

Proses Akuisisi Lahan Memasuki Tahap Akhir, Indonesia Segera Bangun Kampung Haji di Makkah

Masjidil Haram. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mengikuti proses penawaran untuk lahan yang berlokasi di kawasan Western Hindawiyah dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

Lahan tersebut untuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani seusai melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, pada Rabu (17/12).

“Yang kedua adalah yang proses bidding. Yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama 2,5 km dari Masjidil Haram,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan bahwa proses bidding tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir. Dari sekitar 90 bidang lahan yang ditawarkan, Indonesia berhasil masuk dalam dua besar kandidat.

Rosan juga menegaskan bahwa mekanisme bidding di Arab Saudi tidak didasarkan pada penawaran harga, melainkan pada penilaian rencana pembangunan, desain, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rosan menyampaikan bahwa hasil proses bidding tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” kata dia.

