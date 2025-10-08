Proses Cerai, Andre Taulany Mantap Ingin Berpisah dari Istri
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).
Dalam persidangan kali ini, Andre Taulany datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Meski tidak berbicara terlalu banyak, pria berusia 51 tahun tersebut mengungkapkan kesiapan menjelang persidangan.
"(Menjelang sidang?) Sehat wal afiat," ungkap Andre Taulany di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (8/10).
Pemain film Kang Mak From Pee Mak itu masih sempat bergurau saat hendak menjalani persidangan.
Meski demikian, Andre Taulany memastikan sudah membulatkan tekad berpisah dari Erin Taulany.
"Mantap banget, dari dulu memang sudah mantap," ucap mantan vokalis Stinky itu.
Diketahui, Andre Taulany kembali mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.
Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sidang Cerai Ditunda, Pihak Andre Taulany Kecewa
- Jalani Sidang Cerai, Andre Taulany: Mantap Banget Dari Dahulu
- 3 Berita Artis Terheboh: Curhatan Hati Tasya Farasya, Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
- Andre Taulany Kembali Ajukan Permohonan Cerai, Ini Jadwal Sidang Perdana
- Upaya Terbaru Andre Taulany untuk Bercerai dari Erin
- Kembali Ajukan Permohonan Cerai, Andre Taulany Bakal Jalani Sidang Pekan Depan