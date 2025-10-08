menu
Proses Cerai, Andre Taulany Mantap Ingin Berpisah dari Istri
Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Dalam persidangan kali ini, Andre Taulany datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Meski tidak berbicara terlalu banyak, pria berusia 51 tahun tersebut mengungkapkan kesiapan menjelang persidangan.

Baca Juga:

"(Menjelang sidang?) Sehat wal afiat," ungkap Andre Taulany di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Pemain film Kang Mak From Pee Mak itu masih sempat bergurau saat hendak menjalani persidangan.

Meski demikian, Andre Taulany memastikan sudah membulatkan tekad berpisah dari Erin Taulany.

Baca Juga:

"Mantap banget, dari dulu memang sudah mantap," ucap mantan vokalis Stinky itu.

Diketahui, Andre Taulany kembali mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

