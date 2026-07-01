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Proses Cerai dari Insanul Fahmi, Wardatina Mawa: Tinggal Keputusan Akhir

Proses Cerai dari Insanul Fahmi, Wardatina Mawa: Tinggal Keputusan Akhir
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Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa berharap proses perceraian dari Insanul Fahmi bisa segera selesai.

Setelah agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi selesai, dia kini hanya menunggu putusan majelis hakim.

"Kalau dari saksi aku, dari kakak-kakak aku yang nomor lima dan enam, sudah selesai kemarin," kata Wardatina Mawa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Sidang perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi telah bergulir di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara.

Pihak Insanul Fahmi sudah menghadirkan ayah yang masih berstatus sebagai mertua Wardatina Mawa serta seorang karyawan sebagai saksi.

"Saksi dari pihak sana itu ada abinya (ayahnya) sama ada tim dari kafe gitu. Sebenarnya memberikan keterangan tentang nafkah, segala macam itu," bebernya.

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Menurut Wardatina Mawa, proses persidangan kini hanya menunggu pembacaan putusan.

Dia berharap majelis hakim segera memberikan keputusan perihal perceraiannya.

Selebgram Wardatina Mawa berharap proses perceraian dari Insanul Fahmi bisa segera selesai.

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