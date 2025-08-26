Proses Cerainya Masih Berjalan, Chikita Meidy Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya, Indra Adhitya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Sidang perceraian tersebut ternyata masih berkutat pada agenda mediasi. Sebab pihak tergugat, yakni Indra Adhitya belum pernah hadir di persidangan.

Meskipun begitu, Chikita Meidy menegaskan mediasi bukan berarti ada kemungkinan rujuk atau membatalkan gugatan perceraian tersebut.

"Mediasi itu bukan masalah perdamaian dan enggak jadi cerai. Kami memang sepakat mau cerai," ujar Chikita Meidy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (25/8).

Perempuan 34 tahun tersebut mengaku, keputusannya untuk bercerai juga diambil dengan penuh pertimbangan.

Chikita Meidy mengatakan, ada perjalanan spiritual yang dijalaninya terlebih dahulu.

"Jadi, saya memutuskan bercerai ini, itu saya juga jalur langit. Itu saya juga ke Ka'bah dulu. Saya harus umrah dulu bareng adik saya, bareng ibu saya," tuturnya.

Terkait proses persidangannya yang belum usai, dia mengatakan, dirinya bakal tetap mengikuti prosedur yang berlaku.