Proses Hak Menyatakan Pendapat Tetap Jalan Meski Gibran Berniat Gugat ke PTUN
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut parlemen tak ambil pusing rencana Gibran Rakabuming Raka yang mau membuktikan keabsahan ijazah Wapres RI ke PTUN.
Toh, kata legislator Komisi II itu, Gibran baru berniat mengajukan gugatan ke PTUN dan belum diwujudkan.
"Ini, kan, baru niat. Kami lebih baik fokus kepada hal-hal yang sudah pasti saja," ujarnya ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut dia, DPR saat ini berfokus ke hal yang jelas seperti pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
"Mekanisme politik insyaallah tetap berjalan," lanjut Khozin.
Dia memastikan rencana Gibran mengajukan langkah hukum tak akan menganggu proses politik di DPR menyikapi skandal ijazah setelah putusan MA dan pertimbangan MK.
"Sejauh ini tidak, sejauh ini tidak," ungkap Khozin.
Dia mengatakan proses politik HMP di DPR bersifat segera hadir saat parlemen menggelar rapat paripurna terdekat.
Anggota DPR Muhammad Khozin menyebut rencana Gibran mengajukan langkah hukum tak menganggu proses politik HMP di DPR.
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