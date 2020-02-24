Proses Hukum Gibran Sudah Final, Selanjutnya Pemakzulan

jpnn.com - Anggota DPR RI cum Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut proses hukum terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah final setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Doli, di negara ini hanya ada dua institusi peradilan tertinggi, yakni MK dan MA.

"Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

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Anak buah Bahlil Lahadalia di Golkar itu menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Menurut Doli, setelah proses hukum selesai, perhatian selanjutnya beralih ke ranah politik, terutama mengenai langkah yang akan diambil DPR untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut.

DPR, lanjut Doli, tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan terkait ijazah Gibran.

Doli mengatakan dimulainya masa sidang DPR pada Selasa menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.

Dia bahkan mengungkap bahwa komunikasi lintas fraksi di DPR mengenai HMP telah berlangsung sejak masa reses.