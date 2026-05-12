Proses Syuting Film A Quiet Place Part III Telah Dimulai?

Film A Quiet Place. Foto: ANTARA/Paramount Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Film thriller seri ketiga dari waralaba 'A Quiet Place' dikabarkan sudah memulai proses syuting.

Kabar tersebut dilaporkan oleh laman Deadline pada Minggu (10/5) waktu setempat.

Dalam laporan itu disampaikan, John Krasinski selaku penulis, sutradara, sekaligus produser mengumumkan proses produksi A Quiet Place Part III telah dimulai.

“Here. We. Go! #Part III,” ungkap John Krasinski.

Unggahan tersebut disertai foto papan klaket film di depan Manhattan Bridge Arch and Colonnade di kawasan Chinatown, New York City.

Sebelumnya, istri John Krasinski, Emily Blunt juga telah mencapai kesepakatan untuk kembali memerankan Evelyn Abbott dari proyek sebelumnya, A Quiet Place dan A Quiet Place Part II.

Tidak hanya itu, Millicent Simmonds dan Noah Jupe juga kembali sebagai Regan dan Marcus Abbott. Cillian Murphy turut kembali memerankan Emmett dari film kedua. Sementara itu, Jack O’Connell, Jason Clarke, dan Katy O’Brian bergabung sebagai pemeran baru di film ketiga ini.

Dalam film pertama, John Krasinski juga membintangi karakter Lee Abbott, suami Evelyn. Dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan keluarga saat berjuang bertahan hidup dari invasi alien pemangsa suara.

Sumber Antara
