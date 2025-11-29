menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Prosesi Pemakaman Gary Iskak Penuh Haru, Istri Peluk Foto Kenangan

Prosesi Pemakaman Gary Iskak Penuh Haru, Istri Peluk Foto Kenangan

Prosesi Pemakaman Gary Iskak Penuh Haru, Istri Peluk Foto Kenangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Istri Gary Iskak, Richa Novisha memeluk foto mendiang suami di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Gary Iskak telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11) sore.

Istri, anak-anak, keluarga, dan teman sesama selebritas pun mengantarkan Gary Iskak ke peristirahatan terakhir.

Berdasarkan pantauan, prosesi pemakaman berjalan dengan khidmat dan penuh haru.

Baca Juga:

Istri Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas selama prosesi pemakaman berlangsung.

Dia terlihat memeluk foto mendiang Gary Iskak sambil merangkul buah hatinya.

Anak-anak mendiang Gary Iskak pun tampak bergandengan tangan selama prosesi pemakaman berlangsung.

Baca Juga:

Pandangan Richa Novisha pun terus menatap ke arah liang lahat sang suami hingga akhirnya prosesi pemakaman selesai dilakukan.

Teman-teman selebritas turut terlihat di pemakaman, seperti Sutan Simatupang, Daus Mini, Alex Abbad, hingga Herjunot Ali.

Jenazah Gary Iskak telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11) sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI