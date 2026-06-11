Protes SPMB Jawa Barat, Ibu-Ibu di Bandung Masak Bala-Bala dan Cireng di Depan Kantor DPRD

jpnn.com, BANDUNG - Cara unik dipakai mak-mak di Bandung, memperjuangkan nasib anaknya yang terkendala dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat.

Sejumlah mak-mak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026). Uniknya mereka melakukan demo sambil memasak.

Salah seorang peserta bernama Neni Suhaeni memasak di lokasi unjuk rasa sebaga bentuk protes, sekaligus menyediakan makanan untuk para pengunjuk rasa lainnya.

Neni mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin bersekolah di SMA negeri.

"Ini kan kami lagi memperjuangkan hak anak orang miskin, anak-anak yang mau sekolah masuk SMA negeri," kata Neni di lokasi, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, ada siswa yang ingin masuk SMA negeri, tetapi hasil dalam sistem justru mengarahkan ke sekolah swasta.

"Tapi dari sistem itu malah dimasukkan ke SMK swasta, tanpa ada pilihan satupun. Padahal dia mau masuk ke SMA, SMK negeri satu, pilihan dianya itu," ucapnya.

Saat aksi berlangsung, Neni terlihat menggoreng berbagai makanan untuk dibagikan kepada para peserta demonstrasi.