JPNN.com » Daerah » Proyek Gedung Bertingkat di Jagakarsa Ini Sepi setelah 4 Pekerja Tewas

Proyek Gedung Bertingkat di Jagakarsa Ini Sepi setelah 4 Pekerja Tewas

Proyek Gedung Bertingkat di Jagakarsa Ini Sepi setelah 4 Pekerja Tewas
Lokasi proyek bangunan di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menewaskan empat orang pekerja bangunan, Jakarta, Sabtu (4/4/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com - Proyek pembangunan gedung di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan tampak sepi setelah empat pekerja tewas dan tiga orang sesak napas seusai menghirup gas tangki air.

Tampak di lokasi, Sabtu (4/4/2026), sejak pukul 09.45 WIB, di proyek bangunan itu tak ada pekerja bangunan maupun mandor.

Pagar proyek juga tampak terkunci rapat sehingga orang luar tidak bisa langsung melihat ke dalam.

Proyek bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu disebut-sebut untuk gedung delapan lantai.

Lokasinya terbilang strategis karena di sekitarnya terdapat restoran makanan siap saji, masjid, minimarket dan halte Transjakarta.

Salah satu seorang warga bernama Ikhsan mengatakan bangunan itu dibangun sejak awal 2026.

"Bangunannya baru dibangun, informasi mau dibangun kampus," kata Ikhsan.

Sebelumnya, Polsek Jagakarsa mengonfirmasi empat korban tewas dan tiga orang sesak napas seusai menghirup gas tangki air pada proyek bangunan bertingkat berlokasi di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Proyek pembangunan gedung di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan tampak sepi setelah empat pekerja tewas.

