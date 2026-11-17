jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI M. Hasanuddin Wahid mendesak Kementerian ESDM membatalkan rencana proyek geothermal di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur.

Politikus PKB yang akrab disapa Cak Udin itu menilai proyek panas bumi tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan permukiman warga, kawasan wisata, serta situs bersejarah di Songgoriti.

Baca Juga: PT Geo Dipa Energi Siap Bangun Pembangkit Listrik Geothermal Berkapasitas 965 MW

“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan Songgoriti bukan kawasan kosong. Wilayah tersebut telah lama menjadi tempat tinggal masyarakat sekaligus salah satu destinasi wisata di Kota Batu.

Di kawasan itu juga terdapat sumber mata air panas dan Candi Songgoriti yang memiliki nilai sejarah.

Cak Udin mengingatkan aktivitas eksplorasi panas bumi harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” ujarnya.