Proyek Geothermal Songgoriti Dipersoalkan, Cak Udin Ingatkan Dampak Lingkungan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI M. Hasanuddin Wahid mendesak Kementerian ESDM membatalkan rencana proyek geothermal di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur.
Politikus PKB yang akrab disapa Cak Udin itu menilai proyek panas bumi tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan permukiman warga, kawasan wisata, serta situs bersejarah di Songgoriti.
“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan Songgoriti bukan kawasan kosong. Wilayah tersebut telah lama menjadi tempat tinggal masyarakat sekaligus salah satu destinasi wisata di Kota Batu.
Di kawasan itu juga terdapat sumber mata air panas dan Candi Songgoriti yang memiliki nilai sejarah.
Cak Udin mengingatkan aktivitas eksplorasi panas bumi harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” ujarnya.
Anggota DPR RI M. Hasanuddin Wahid mendesak Kementerian ESDM membatalkan rencana proyek geothermal di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jatim.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rano Alfath PKB Nilai Dasco Tepat Menjadi Wapres, Mampu Merangkul Semua Golongan
- Ikhtiar PKB Suarakan Sosialisme Islam, Serius atau Cuma demi Narasi Prabowo Sosialis?
- Konon PKB Tak Usulkan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo
- PKB Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran? Gus Khozin Beri Penjelasan
- PKB Tak Mau Geer soal Kursi Wapres, Nama Cak Imin Masuk Bursa?
- Prof Jimly Dorong Sosialisme Islam Jadi Gerakan Nyata di Masyarakat