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Proyek Jembatan Rp11,18 M di Dompu Ini DIduga Dikorupsi

Proyek Jembatan Rp11,18 M di Dompu Ini DIduga Dikorupsi
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Kondisi Jembatan Jala-Nangasia di Desa Jala, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, NTB, yang dibangun menggunakan DAK APBD Kabupaten Dompu 2025. Proyek dengan nilai kontrak Rp11,187 miliar itu kini menjadi objek laporan dugaan korupsi yang diteliti Kejari Dompu. (ANTARA/HO-Kejari Dompu)

jpnn.com - Proyek pembangunan Jembatan Jala-Nangasia senilai Rp11,18 miliar di Kecamatan Hu’u, Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga dikorupsi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu sedang menyelidiki kasus itu berdasarkan laporan masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan membenarkan adanya laporan tersebut dan mengatakan penanganannya masih berada pada tahap awal.

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"Laporannya masih diteliti," kata Danny saat dikonfirmasi di Dompu, Minggu (4/10/2026).

Kejari Dompu belum dapat menyampaikan materi laporan secara rinci maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan karena proses penelitian masih berlangsung.

Danny menyebut penanganan laporan tersebut berada pada ranah Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu.

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"Nanti saya tanyakan ke Kasi Pidsus," ujarnya.

Berdasarkan surat pemberitahuan kepada pelapor, laporan dugaan korupsi proyek tersebut diterima Kejari Dompu pada 10 September 2026 dan telah ditindaklanjuti dengan penelitian.

Proyek pembangunan Jembatan Jala-Nangasia senilai Rp11,18 miliar di Kecamatan Hu’u, Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga dikorupsi.

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