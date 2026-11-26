jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Investama Utama resmi meneken perjanjian kerangka kerja (Framework Agreement) bersama raksasa konstruksi perkeretaapian pelat merah asal China, China Railway Engineering Corporation (CREC), di Jakarta Marriott Hotel Gelora, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Seremoni bertajuk "East Kalimantan, Indonesia Transportation Railway Project – Signing Ceremony Framework Agreement" tersebut disaksikan langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut langkah konkret tersebut.

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Dudy menjelaskan penguatan jaringan rel di luar Pulau Jawa memang lahir dari arahan dan inisiasi Presiden Prabowo Subianto demi mendongkrak konektivitas antarwilayah.

Dudy berharap proyek ini tidak berhenti di Kalimantan Timur semata, melainkan terhubung ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga provinsi lainnya sebagai bagian dari visi besar Trans-Kalimantan Railway.

“Proyek ini juga diharapkan melahirkan layanan transportasi massal antarkota, membuka lapangan kerja baru, hingga mendorong alih teknologi bagi tenaga kerja lokal,” ujar Dudy, Rabu.

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Adapun proyek strategis yang digagas langsung atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting kolaborasi antarswasta atau business-to-business (B-to-B).

PT Nusa Investama Utama dalam keterangan resminya menjelaskan melalui skema investasi swasta murni, pembangunan infrastruktur di industri Kalimantan Timur itu dipastikan melaju tanpa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).