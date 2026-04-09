Proyek MBG Ikut Bantu Peningkatan Penjualan Kendaraan Niaga Suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan kendaraan niaga Suzuki mengawali 2026 dilaporkan mengalami kenaikan signifikan, terutama dari segmen fleet.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat kontribusi penjualan fleet mencapai sekitar 26 persen dari total penjualan pada periode Januari–Februari 2026.

Angka itu didorong oleh permintaan kuat dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta.

Deputy to 4W Sales & Marketing Director SIS, Dony Ismi Saputra, menyebut kerja sama dengan pemerintah melalui program MBG sudah berjalan sejak 2025.

Proyek Makan Bergizi Gratis, menurut Dony, cukup membantu dari keseluruhan permintaan kendaraan niaga Suzuki.

“Aktivitas bisnis yang mulai meningkat membuat kebutuhan kendaraan operasional ikut terdongkrak, terutama di sektor distribusi dan logistik,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (8/4).

Di luar proyek pemerintah, sektor swasta justru menunjukkan geliat yang tak kalah kuat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan penjualan fleet Suzuki.