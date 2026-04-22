menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulsel » Proyek Stadion Barombong 10 Tahun Mangkrak, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Proyek Stadion Barombong 10 Tahun Mangkrak, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana Stadion Barombong yang mangkrak di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: dok sumber

jpnn.com, MAKASSAR - Penantian masyarakat Sulawesi Selatan untuk memiliki stadion bertaraf internasional terancam pupus.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kabarnya telah memutuskan untuk menghentikan pembangunan Stadion Barombong yang tak kunjung rampung selama 10 tahun terakhir.

Mangkraknya proyek ini membuat beberapa event nasional dan internasional tidak dapat diselenggarakan.

Baca Juga:

Meski begitu, sampai sekarang tidak ada satu pun pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Berbagai temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan Stadion Barombong selama ini tidak pernah digubris pihak berwenang.

Pada 2019, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Sulawesi Selatan telah meminta pembangunan Stadion Barombong dihentikan setelah menemukan adanya ketidakjelasan status lahan dan kelemahan struktur bangunan.

Baca Juga:

Data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengungkap bahwa terdapat rekanan dalam pembangunan Stadion Barombong yang masuk dalam daftar hitam. 

Tak hanya itu, hingga dateline penyelesaiaan pekerjaannya 31 Desember 2017 lalu, status lahan Stadion Barombong masih belum jelas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

