Proyeksi Harga Emas Pekan Ini

jpnn.com - Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuai memproyeksikan harga emas dunia dan logam mulia domestik bergerak fluktuatif pada pekan ini.

Ibrahim menjelaskan jika terjadi tren penurunan, level support pertama diperkirakan akan berada di posisi 4.651 dolar AS per troy ons.

Kondisi tersebut diprediksi akan membawa harga logam mulia domestik turun ke kisaran Rp2.800.000 per gram.

Lebih lanjut, Ibrahim menyebutkan adanya titik support kedua jika tekanan jual berlanjut, yakni di level 4.520 dolar AS per troy ons.

Jika angka ini tercapai, maka harga emas batangan di dalam negeri diperkirakan bisa menyentuh Rp2.790.000 per gram.

Sebaliknya, apabila emas kembali menguat, Ibrahim memprediksi harga akan menguji level resistensi di 4.779 dolar AS per troy ons.

Baca Juga: Pezeshkian Tegaskan Iran tidak Akan Berunding di Bawah Tekanan

"Apabila harga emas naik, kemungkinan besar di 4.779 dolar AS, maka logam mulia akan berada di Rp2.865.000 per gram," kata Ibrahim dikutip dari pesan suara, Senin (27/4).

Potensi kenaikan tertinggi atau resistensi kedua dipatok pada level 4.232 dolar AS per troy ons.