Proyeksi Harga Logam Mulia Pekan Ini, Tren Masih Menguat
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksi harga emas dunia masih berada dalam tren penguatan untuk jangka menengah.
Berdasarkan analisis pasar, Ibrahim mengungkapkan emas dunia berada dalam jalur fluktuasi yang cukup dinamis.
Dalam penutupan pasar sebelumnya, harga emas dunia tercatat berada di level USD4.070 per troy ons.
Angka ini menjadi acuan dasar bagi pergerakan harga di pasar internasional selanjutnya.
Jika mengalami tekanan koreksi pada awal pekan, harga emas dunia diprediksi menyentuh level USD4.021 per troy ons.
Sementara batas bawah dalam sepekan ke depan berada di level USD3.955 per troy ons.
Di sisi lain, potensi kenaikan tetap terbuka lebar jika sentimen positif global mendukung.
Resistance pertama pada Senin diperkirakan berada di level USD4.139 per troy ons.
Pengamat memproyeksi harga emas dunia masih berada dalam tren penguatan untuk jangka menengah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 November, UBS 5 Gram Rp12.351.000
- Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Jadi Rp2,537 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 November, Cek Daftar Terbarunya
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Jadi Rp2,541 Juta Per Gram