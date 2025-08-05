Proyeksi Harga Logam Mulia Pekan Ini, Tren Masih Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksi harga emas dunia masih berada dalam tren penguatan untuk jangka menengah.

Berdasarkan analisis pasar, Ibrahim mengungkapkan emas dunia berada dalam jalur fluktuasi yang cukup dinamis.

Dalam penutupan pasar sebelumnya, harga emas dunia tercatat berada di level USD4.070 per troy ons.

Angka ini menjadi acuan dasar bagi pergerakan harga di pasar internasional selanjutnya.

Jika mengalami tekanan koreksi pada awal pekan, harga emas dunia diprediksi menyentuh level USD4.021 per troy ons.

Sementara batas bawah dalam sepekan ke depan berada di level USD3.955 per troy ons.

Di sisi lain, potensi kenaikan tetap terbuka lebar jika sentimen positif global mendukung.

Resistance pertama pada Senin diperkirakan berada di level USD4.139 per troy ons.