Proyeksi Nilai Tukar Rupiah Pekan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.780 hingga Rp18.060 per dolar AS pada perdagangan pekan depan.
Tekanan terhadap mata uang Indonesia tersebut dipicu oleh tren penguatan mata uang dolar Amerika Serikat.
"Dalam perdagangan minggu depan kemungkinan besar ini masih akan cukup tajam penguatannya (dolar, red)," kata Ibrahim dalam pesan suara, yang dikutip pada Minggu (11/10).
Berdasarkan analisis, tingkat support indeks dolar berada di posisi 101,50 dengan resisten pada angka 103,00.
Pergerakan nilai tukar rupiah juga dibayangi oleh dinamika harga minyak mentah dunia yang masih berisiko tinggi.
Untuk komoditas minyak mentah jenis WTI crude oil, Ibrahim memetakan batas level perdagangan.
"Kemungkinan besar support-nya di 84.60 kemudian resistennya itu di 101.60," tuturnya menjelaskan.
Dia turut mengingatkan para pelaku pasar agar tetap waspada terhadap tren harga energi global.
Pengamat memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.780 hingga Rp18.060 per dolar AS pada perdagangan pekan depan.
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