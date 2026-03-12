Proyeksi Rupiah Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan terus mengalami fluktuasi ketat pada perdagangan pekan ini.

Pergerakan mata uang Garuda tersebut diperkirakan akan berada di kisaran level 18.250.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyatakan tekanan eksternal masih menjadi faktor dominan yang membayangi stabilitas rupiah.

Tekanan ini tidak terlepas dari penguatan indeks dolar AS di pasar global.

Selain kisaran harian tersebut, rupiah diproyeksikan akan menyentuh titik pelemahan yang lebih dalam pada November ini.

"Kemungkinan besar di bulan November ini, kalau tidak ada halangan, ya, rupiah akan menyentuh pelemahannya itu di level 18.500," ujar Ibrahim dalam rekaman suara, Minggu (8/11).

Level Rp18.500 tersebut dinilai bukan sekadar angka biasa bagi pasar keuangan domestik.

Ibrahim menegaskan angka ini dipandang sebagai level kunci yang sangat krusial bagi pergerakan nilai tukar selanjutnya.