jpnn.com, JAKARTA - Ketika mendengar kata operasi, sebagian orang mungkin langsung membayangkan harus menginap di rumah sakit dan menjalani masa pemulihan sebelum kembali beraktivitas.

Padahal, tidak semua tindakan medis mengharuskan pasien menjalani rawat inap. Untuk kondisi dan jenis tindakan tertentu, pasien dapat menjalani prosedur medis dan pulang ke rumah pada hari yang sama melalui layanan One Day Care (ODC).

Kebutuhan akan layanan kesehatan yang tepat dan efisien sendiri terus meningkat. Berdasarkan data National Health Accounts Kementerian Kesehatan RI, total belanja kesehatan Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, dari Rp614,5 triliun pada 2023 menjadi Rp639,9 triliun pada 20241.

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Tren tersebut berlanjut pada 2025, dengan estimasi total belanja kesehatan mencapai Rp664 triliun, mencerminkan semakin besarnya kebutuhan dan aktivitas pembiayaan sektor kesehatan nasional.

Selain konsultasi dan pemeriksaan dokter, layanan tanpa menginap juga mencakup tindakan bedah tertentu yang dapat dilakukan melalui ODC.

Apa Itu One Day Care dan Apa Bedanya dengan Rawat Jalan dan Rawat Inap?

One Day Care (ODC) atau bedah sehari merupakan layanan tindakan bedah yang dilakukan tanpa mengharuskan pasien menginap di rumah sakit. Pasien tetap menjalani pemeriksaan sebelum tindakan dan pemantauan setelahnya. Apabila kondisi pasien memungkinkan, pasien dapat pulang pada hari yang sama sesuai rekomendasi dokter.

Untuk memahaminya lebih jelas, berikut perbedaan ODC dengan layanan rawat jalan dan rawat inap:

One Day Care (ODC): Tindakan bedah atau prosedur medis tertentu yang dilakukan tanpa rawat inap. Pasien dapat pulang pada hari yang sama dengan pemeriksaan dan pemantauan sesuai kebutuhan medis