Prudential Indonesia Ajak Masyarakat untuk Periksa Kesehatan Secara Berkala
jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang menunda memeriksakan batuk atau sesak napas karena merasa masih bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal, menunda pemeriksaan dapat membuat kondisi kesehatan baru diketahui ketika sudah lebih serius.
Keterlambatan diagnosis masih menjadi tantangan dalam penanganan sejumlah penyakit di Indonesia. Lebih dari 80% pasien kanker baru terdiagnosis pada stadium tiga atau empat.
Pada tuberkulosis (TBC), keterlambatan diagnosis juga dapat membuat penanganan ikut tertunda sekaligus memperpanjang risiko penularan.
Bertepatan dengan Hari Paru Sedunia yang diperingati setiap 25 September, kita diingatkan kembali untuk lebih memperhatikan kesehatan paru sejak dini dan memeriksakan kesehatan kita secara berkala di setiap tahapan kehidupan.
Mengapa kita masih menunda perawatan?
Kecenderungan menunda perawatan terlihat dalam studi Prudential plc bertajuk “Suara Pasien Indonesia” yang dilakukan bersama Economist Impact. Sebanyak 9 dari 10 responden mengaku menunda perawatan, sementara hampir setengahnya melakukannya berulang kali.
Keputusan untuk menunda tidak selalu terjadi karena masyarakat mengabaikan kesehatannya. Studi tersebut menunjukkan beberapa hambatan, mulai dari kurangnya informasi kesehatan yang jelas, hingga kebutuhan keluarga yang sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan kesehatan diri sendiri.
Di antara berbagai hambatan tersebut, biaya menjadi salah satu pertimbangan yang cukup nyata. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 26,6% masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membiayai layanan kesehatan di tahun 2025.
Jangan tunda keluhan kesehatan, Prudential Indonesia ajak masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala.
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