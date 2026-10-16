Prudential Indonesia Bantu Komunitas Bangkit Kembali dari Berbagai Situasi Sulit

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) turut mendampingi masyarakat yang menghadapi berbagai situasi sulit, termasuk masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan akibat polusi udara dan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan.

Bagi Prudential Indonesia, perlindungan bukan hanya tentang apa yang dilakukan ketika risiko terjadi, tetapi juga bagaimana dapat membantu masyarakat melewati masa sulit, menjaga kesehatan, dan kembali melangkah ke depan.

Bersama Posko Jenggala, Prudential Indonesia mendukung layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, NTT, pada 10–14 September 2026.

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Dukungan tersebut menjangkau lebih dari 2.000 penerima manfaat di lima desa dan dusun, termasuk 894 warga yang memperoleh layanan pengobatan gratis.

Masyarakat terdampak gempa Flores mengikuti layanan pengobatan gratis yang diselenggarakan Prudential Indonesia bekerja sama dengan Posko Jenggala di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, NTT.

Sebanyak 894 warga mendapatkan layanan kesehatan dasar sebagai bagian dari upaya membantu memperluas akses kesehatan bagi masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.

Dukungan ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan kebutuhan penting selama proses pemulihan, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses setelah bencana.

“Skala bencana ini telah meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak keluarga, memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya serta menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat membantu mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak," ujar Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia.