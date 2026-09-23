Prudential Indonesia Bayar Klaim Rp 8,9 Triliun, Raih Penghargaan Reputasi dan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia meraih dua penghargaan pada 2026 di tengah pertumbuhan pendapatan premi perusahaan pada semester pertama tahun ini.

Prudential memperoleh predikat Excellence untuk kategori Life Insurance dalam ajang Most Reputable Companies 2026 yang digelar SWA.

Perusahaan juga menempati peringkat ke-53 dalam daftar Fortune Indonesia 100: 2026, yang memeringkat perusahaan berdasarkan pendapatan.

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Pada semester I-2026, Prudential Indonesia mencatat pendapatan premi sebesar Rp 12,2 triliun, naik 25 persen dibandingkan Rp 9,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk mempertahankan pelayanan dan kepercayaan nasabah.

Menurut Karin, kinerja pada semester pertama 2026 juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus memperkuat layanan dan pengalaman berasuransi.

“Keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kemampuan kami menghadirkan perlindungan dan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah,” kata Karin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Selain pendapatan premi, perusahaan melaporkan telah membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp 8,9 triliun kepada lebih dari 149 ribu nasabah sepanjang semester I-2026.