Prudential Indonesia Bukukan Pendapatan Premi Rp 12,2 Triliun pada Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), unit usaha asuransi jiwa konvensional Prudential plc di Indonesia, mencatat pertumbuhan yang kokoh pada semester pertama 2026, dengan total pendapatan premi meningkat 25 persen menjadi Rp 12,2 triliun dari Rp 9,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan ini mencerminkan permintaan Nasabah yang terus berlanjut terhadap solusi perlindungan yang membantu keluarga menghadapi berbagai risiko kehidupan dan dinamika ekonomi, sekaligus mempersiapkan masa depan dengan lebih percaya diri.

Perusahaan juga membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 800 miliar dan total aset sebesar Rp58,9 triliun, dengan rasio solvabilitas (Risk Based Capital/RBC) sebesar 580 persen. Hal ini mencerminkan kokohnya finansial perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada Nasabah di tengah kondisi volatilitas ekonomi yang cukup tinggi.

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Pada kanal keagenan, Prudential Indonesia mencatat peningkatan laba bisnis baru per agen aktif sebesar 5 persen, disertai dengan penguatan margin.

Inisiatif pertumbuhan perusahaan mencakup peluncuran produk-produk baru yang direncanakan pada kuartal ketiga 2026 serta pengembangan program PRUVenture untuk mendukung peningkatan produktivitas agen.

Selain itu, perusahaan mencatat pertumbuhan yang kuat pada kanal bancassurance, yang berkontribusi sebesar Rp4,4 triliun terhadap pendapatan premi, meningkat 155 persen dari Rp1,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini sekaligus menandai rekor kinerja semester pertama pada kanal bancassurance.

Pencapaian tersebut diraih di tengah dinamika tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, serta volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya perencanaan keuangan dan perlindungan jangka panjang bagi individu maupun keluarga.

Kinerja solid Prudential Indonesia menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus mendampingi Nasabah dan keluarga mereka di setiap tahap kehidupan.