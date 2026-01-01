Prudential Indonesia dan UOB Indonesia Luncurkan PRUFortune Dollar

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama UOB Indonesia meluncurkan PRUFortune Dollar, produk asuransi jiwa tradisional dwiguna berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Dihadirkan khusus untuk nasabah UOB Indonesia, produk ini diharapkan dapat membantu nasabah affluent hingga high-net-worth atau kalangan menengah kelas atas dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial jangka panjang, termasuk memberikan perlindungan keluarga dan perlindungan jiwa sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan.

Peluncuran produk ini dilatarbelakangi oleh perubahan kondisi ekonomi global yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong kebutuhan akan strategi investasi yang lebih adaptif.

Dalam konteks ini, investasi dalam Dolar Amerika Serikat menjadi salah satu opsi menarik, mengingat perannya sebagai mata uang cadangan utama dunia dengan likuiditas tinggi yang relevan untuk diversifikasi portofolio dan lindung nilai.

Sejalan dengan itu, diversifikasi lintas instrumen menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, sekaligus mendukung stabilitas finansial jangka panjang untuk mewujudkan masa depan yang aman dan penuh peluang.

“Di Prudential Indonesia, komitmen terhadap inovasi terus kami wujudkan melalui berbagai solusi yang relevan dengan kebutuhan nasabah di setiap segmen. Bagi segmen affluent, kebutuhan akan diversifikasi investasi kian meningkat seiring dengan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih komprehensif. Melalui PRUFortune Dollar, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya menawarkan potensi imbal hasil yang optimal, tetapi juga perlindungan finansial yang menyeluruh. Melalui PRUFortune Dollar, kami hadir untuk mendukung keluarga dalam merencanakan masa depan, dengan lebih percaya diri dan terkelola dengan baik," kata Chief Partnership Distribution Officer Prudential Indonesia Grace Luzar.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan mengapresiasi kemitraan yang kuat dengan Prudential Indonesia dalam menghadirkan solusi yang relevan bagi nasabah kami.

"Di UOB Indonesia, kami melihat kebutuhan segmen affluent yang terus berkembang, tidak hanya pada investasi, tetapi juga perlindungan finansial sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dengan membantu nasabah merencanakan masa depan mereka secara lebih percaya diri,” katanya.