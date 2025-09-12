Prudential Indonesia Gelar Aksi Sosial Nyata di Gunungkidul DIY

jpnn.com, GUNUNGKIDUL - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) melaksanakan program pengadaan akses air bersih, penanaman pohon, serta edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengalami bencana kekeringan berkepanjangan.

Berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia, program ini telah berlangsung secara bertahap sejak November 2024 hingga Mei 2025, serta menargetkan 2.500 penerima manfaat langsung dan 24.000 penerima manfaat tidak langsung.

Pada 2023, terjadi bencana kekeringan berkepanjangan yang diperparah oleh El Nino hingga menyebabkan berkurangnya curah hujan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Gunungkidul.

Bencana ini mengakibatkan kekeringan pada sejumlah sumber air di wilayah tersebut yang berdampak pada lebih dari 116.000 orang.

Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, Prudential Indonesia memasang pipa air untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat setempat yang mengalami kelangkaan air, dan menanam 100 pohon beringin.

Proyek ini juga mencakup pembangunan empah rumah pintar iklim dan penyelenggaraan lokakarya edukasi tentang kebiasaan hidup sehat, pengelolaan air, dan pengelolaan fasilitas WASH.

Selain itu, sesi literasi keuangan diadakan untuk 45 perempuan dari masyarakat setempat, dengan fokus pada keterampilan pengelolaan keuangan praktis untuk mendukung masa depan yang lebih aman dan sejahtera.

Program ini juga turut melibatkan 31 PRUVolunteers yang terdiri dari karyawan, tenaga pemasar dan nasabah Prudential Indonesia yang menjadi relawan untuk terjun langsung dalam program pemberdayaan masyarakat, guna meringankan dampak sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Gunungkidul.