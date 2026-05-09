Prudential Indonesia & OJK Edukasi Gen Z soal Mengelola Keuangan di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menyampaikan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional. Dalam program Pekan Literasi Keuangan Nasional, Prudential menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengedukasi lebih dari 300 generasi muda tentang pentingnya pengelolaan keuangan, perlindungan diri, serta kesiapan menghadapi risiko finansial di era digital.

"Melalui kegiatan ini, Gen Z didorong untuk membangun kebiasaan menabung, memahami pentingnya investasi sejak dini, menghindari perilaku konsumtif berlebihan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap jebakan pinjaman online ilegal yang semakin marak menyasar anak-anak muda indonesia," kata Direktur - Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, Sabtu (9/5).

Dia menambahkan, Prudential Indonesia percaya bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam menciptakan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena ini, melalui kegiatan ini anak-anak muda dibekali pemahaman praktis melalui pengelolaan pendapatan, pentingnya dana darurat, strategi investasi yang sehat, hingga perlindungan finansial melalui manajemen resiko yang tepat.

Pada kesempatan sama, Asisten Direktur Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Grani Ayuningtyas Harmani, menekankan pentingnya keseimbangan antara literasi dan inklusi keuangan. Peningkatan akses keuangan harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko produk keuangan.

"Generasi muda perlu semakin cermat mengenali legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan maupun pinjaman tanpa syarat yang jelas,” ujar Grani.

OJK terus mendorong kolaborasi lintas sektor seperti yang dilakukan bersama Prudential Indonesia guna memperluas jangkauan edukasi keuangan nasional, khususnya kepada generasi muda sebagai penentu masa depan ekonomi Indonesia.

Karin Zulkarnaen menyambut baik kolaborasi dengan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional.

"Prudential Indonesia berkomitmen untuk mendukung edukasi keuangan kepada generasi muda bersama dengan OJK," kata Karin Zulkarnaen saat membuka acara Pekan Literasi Keuangan Nasional.