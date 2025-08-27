Prudential Indonesia Raih 4 Penghargaan di Bidang HR

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan meraih empat penghargaan bergengsi dalam ajang Human Capital Management Awards.

Penghargaan tersebut meliputi Indonesia Best Employee Engagement Award 2025 dengan predikat Excellent dan HR Excellence Award 2025 dengan predikat Very Good untuk tiga kategori, yakni Reward Management & Talent Retention Strategy, Learning & Development, serta Wellbeing Management.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Prudential Indonesia dalam mengintegrasikan strategi SDM yang berorientasi pada kinerja tinggi, kesejahteraan menyeluruh, dan keterlibatan pegawai yang berkelanjutan. Seluruh inisiatif tersebut berakar pada nilai-nilai The PruWay, yang menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang inklusif, suportif, dan berdaya saing.

“Kami memandang kesejahteraan pegawai sebagai salah satu pilar utama dalam strategi kami. Di Prudential Indonesia, kami berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kerja yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal, baik secara profesional maupun personal. Melalui pendekatan holistik, kami menghadirkan program yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan finansial, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pegawai secara menyeluruh dan berkelanjutan," kata Dewi Satriani, Chief Human Resources Officer Prudential Indonesia.

Lebih lanjut, Dewi menambahkan bahwa dia percaya kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang sehat adalah katalisator utama dalam membangun keterlibatan pegawai.

"Oleh karena itu, kami terus memperkuat kapabilitas kepemimpinan di seluruh level organisasi, mendorong transparansi dalam proses penilaian kinerja, serta mengadopsi teknologi digital untuk menciptakan pengalaman kerja yang lebih personal, efisien, dan relevan dengan dinamika bisnis,” sambungnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Prudential Indonesia menjalankan program Holistic Wellbeing yang mencakup kesehatan fisik dan sosial yang meliputi komunitas olahraga dan kegiatan sosial yang mendorong interaksi positif antar pegawai; kesejahteraan mental melalui akses ke sesi coaching, konseling psikologis, dan dukungan emosional; dan kesejahteraan finansial seperti program kepemilikan saham, penawaran khusus produk asuransi, serta dukungan perencanaan keuangan jangka panjang.

Pegawai juga didorong untuk berkontribusi secara sosial melalui program PRUVolunteers, yang menunjukkan peningkatan partisipasi hampir dua kali lipat dalam satu tahun terakhir. Hal ini mencerminkan semangat kontribusi sosial yang tinggi dan keterlibatan pegawai di luar lingkup pekerjaan formal.