Prudential Indonesia Raih Indonesia Public Relations Awards 2026

jpnn.com - JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meraih penghargaan Indonesia Public Relations Awards (Popular Companies) in Life Insurance Category 2026 yang diselenggarakan The Iconomics dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Prudential Indonesia dalam menjalankan berbagai inisiatif komunikasi, mulai dari komunikasi internal, edukasi literasi keuangan dan asuransi, hingga penyampaian informasi perusahaan kepada masyarakat.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan komunikasi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami perlindungan asuransi serta mengambil keputusan finansial.

“Bagi kami, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus dapat memberikan dampak yang positif dan nyata," kata Karin dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8).

Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi makin penting di tengah derasnya arus informasi, khususnya di industri asuransi.

Komunikasi dinilai berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan dan ketahanan finansial serta fungsi asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap diri, keluarga, dan aset.

Prudential Indonesia menyebut pendekatan komunikasinya juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan karyawan, meningkatkan literasi keuangan dan asuransi, serta menjaga transparansi informasi perusahaan.

"Karena itu, kami terus menghadirkan komunikasi yang relevan, mudah dipahami, dan memberikan nilai,” ujarnya.