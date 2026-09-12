Prudential Indonesia Raih Tiga Penghargaan Bidang SDM, Dukung Pengembangan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meraih tiga penghargaan di bidang sumber daya manusia (SDM) pada September 2026.

Dua penghargaan diperoleh di ajang Stellar Workplace Award 2026 yang diselenggarakan Kontan pada 8 September 2026, yakni Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction dan Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment.

Sementara pada 10 September 2026, Prudential Indonesia meraih Indonesia Best Employee Engagement Award 2026 dari SWA dengan predikat Very Good.

Chief Human Resources Officer Prudential Indonesia Dewi Satriani mengatakan penghargaan tersebut menjadi salah satu tolok ukur bagi perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karyawan.

“Kami percaya keberhasilan perusahaan berawal dari karyawan yang merasa didukung, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang,” kata Dewi dalam keterangan tertulis dikutip jpnn.com, Sabtu (12/9).

Menurut Dewi, perusahaan akan terus berinvestasi pada pengembangan talenta, membangun budaya kerja yang inklusif, serta meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan dunia kerja, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Upaya meningkatkan kemampuan tenaga kerja menjadi semakin penting seiring perubahan kebutuhan keterampilan di dunia kerja.

Laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum menyebutkan, hampir 40 persen keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan diperkirakan berubah pada 2030.