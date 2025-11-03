Prudential Indonesia Rayakan 30 Tahun di Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Di perjalanan ke-30 tahun di Indonesia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali mempertegas komitmennya untuk mendampingi dan melindungi keluarga Indonesia guna menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan nanti.

Sepanjang tiga dekade, Prudential Indonesia telah melangkah bersama keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, mewujudkan impian, dan tumbuh melalui beragam produk, layanan, serta inisiatif perlindungan kesehatan dan keuangan yang inovatif dan inklusif.

Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya melalui peningkatan literasi keuangan dan kesehatan yang menekankan pentingnya pencegahan dengan gaya hidup sehat dan proteksi sejak dini, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan kesehatan bagi seluruh nasabah.

Untuk itu, bertepatan dengan ulang tahun yang ke-30, Prudential Indonesia kembali menghadirkan ajang olahraga bersama, PRUActive Family dengan tema “Aktif Bersama, Sehat Bersama, Melangkah Bersama”, yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif bagi nasabah dan keluarga Indonesia.

Selain itu, di kesempatan yang sama Prudential Indonesia mengenalkan Dewan Penasihat Medis sebuah langkah strategis yang memperkuat komitmen Perusahaan dalam menjalankan tata kelola layanan kesehatan, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan regulator.

Tahun ini perhelatan PRUActive Family Jakarta digelar di SPARK Senayan dan berhasil menjangkau lebih dari 2.600 peserta untuk berolahraga bersama.

Pelaksanaan PRUActive Family tidak hanya diselenggarakan di Jakarta saja, tetapi juga di Surabaya pada 26 Oktober lalu yang berhasil mengajak lebih dari 700 peserta untuk berolahraga bersama, lanjut ke Medan pada 16 November 2025 mendatang, serta Virtual Run 30 KM yang berlangsung secara nasional pada 26 Oktober–9 November 2025.

PRUActive Family bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia bahwa penting untuk menjalani hidup aktif dengan terus berolahraga agar badan bugar, fit, penuh energi sehingga terhindar dari penyakit dan dapat memberi yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga.