Prudential Indonesia Rayakan Hari Kesehatan Dunia 2026 di DMP Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day) pada 7 April 2026, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mendorong edukasi kesehatan di Desa Maju Prudential (DMP), Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Program yang berlangsung pada 11 April 2026 ini merupakan rangkaian perayaan Hari Kesehatan Sedunia oleh Prudential Indonesia.

Inisiatif di DMP melibatkan lebih dari 100 PRUVolunteers, yang merupakan karyawan dan tenaga pemasar Prudential Indonesia, bersama Habitat for Humanity Indonesia, yang mencakup pembangunan fondasi rumah layak huni yang mendukung kehidupan lebih sehat, pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, serta edukasi kesehatan untuk menjangkau 2.780 penerima bantuan langsung dan 21.733 penerima bantuan tidak langsung di 2026.

Pembukaan DMP di tahun ke-2 pada fase ke-4 di wilayah ini juga menghadirkan layanan mini medical check-up (MCU) bagi warga setempat berupa pengecekan tensi darah serta kadar kolesterol, untuk mendapatkan informasi dan memantau kesehatan mereka secara langsung.

Kegiatan ini didukung oleh Eka Hospital Group, yang merupakan rekanan dari jaringan rumah sakit PRUPriority Hospitals. Selain itu, sebuah health talk bersama dr. Junaidi, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah Umum dari Eka Hospital Bekasi dan Eka Hospital Permata Hijau, diadakan untuk menjelaskan tentang kanker secara umum, khususnya kanker payudara, kepada sekitar 30 partisipan.

Topik ini dipilih karena perempuan memiliki risiko lebih tinggi terhadap beberapa penyakit kritis, termasuk kanker payudara.

Selain faktor genetik, dan riwayat reproduksi, paparan hormon estrogen yang berlebihan juga dapat menjadi faktor penyebab. Data IARC Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa kanker payudara masih menempati urutan pertama kasus kanker pada perempuan Indonesia dengan 66.271 kasus baru.

Dokter Junaidi menjelaskan deteksi dini merupakan kunci utama dalam pencegahan dan penanganan kanker payudara.