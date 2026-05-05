Prudential Kasih Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Tanpa Bikin Keuangan Boncos

jpnn.com, JAKARTA - Melihat buah hati tumbuh dan berkembang membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua. Namun, di balik kebahagiaan itu, kadang terselip kekhawatiran yang nyata tentang, “Akankah kita mampu mewujudkan masa depan yang cemerlang hingga anak kita menempuh perguruan tinggi?”.

Menjamin pendidikan terbaik kini bukan sekadar impian, melainkan sebuah perjuangan melawan waktu dan biaya yang terus bertambah.

Hingga kini, banyak keluarga masih mengandalkan tabungan untuk menyiapkan biaya sekolah anak. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa uang pangkal sekolah rata-rata naik 10-15% per tahun, sementara inflasi biaya pendidikan mencapai 2,38%. Ini berdampak pada dana yang sudah disisihkan bertahun-tahun, di mana sering kali menjadi belum cukup saat waktu masuk sekolah tiba.

Baca Juga: Prudential Syariah Apresiasi Peserta Prestige dengan Cara Ini

Tidak sedikit orang tua yang akhirnya terpaksa mengambil dana darurat, mencairkan tabungan, bahkan mengambil anggaran bulanan demi menutup kebutuhan pendidikan.

Di sinilah tantangan sesungguhnya muncul. Pertanyaannya bukan lagi apakah perlu merencanakan pendidikan anak, tetapi bagaimana menyusun berbagai tahapan kehidupan tersebut dalam satu langkah yang terencana dan berkelanjutan.

Sebab, di saat yang sama orang tua tetap perlu menjaga kebutuhan rutin keluarga, menyiapkan dana darurat, dan mulai memikirkan masa depan finansial mereka sendiri.

Baca Juga: Prudential Indonesia dan UOB Indonesia Luncurkan PRUFortune Dollar

Tantangan ini kian besar seiring meningkatnya kebutuhan finansial keluarga di berbagai fase kehidupan. Tidak jarang, dua tahapan besar dalam perencanaan keluarga datang berdekatan: anak memasuki jenjang universitas, sementara orang tua mulai mendekati masa pensiun dan mengandalkan tabungan jangka panjang yang sebelumnya dipersiapkan untuk masa depan mereka sendiri.

Tanpa perencanaan yang matang, tekanan finansial pada fase ini menjadi semakin nyata.