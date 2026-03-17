Prudential Luncurkan Fasilitas Airport Lounge Menjelang Libur Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT Prudential Syariah Life Assurance (Prudential Syariah) bekerja sama dengan Plaza Premium Lounge menghadirkan Prestige Benefit Airport Lounge, fasilitas airport lounge bagi Nasabah/Peserta Prestige by Prudential tersedia pada total 19 bandara internasional di tujuh negara, yaitu Malaysia, Hong Kong, Kamboja, Filipina, Singapura, China, dan Indonesia.

Di Indonesia, layanan ini terdapat di 3 bandara internasional di Indonesia seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta; Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali; dan Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

Peluncuran fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Prudential Indonesia dan Prudential Syariah untuk terus menempatkan nasabah/peserta sebagai prioritas, khususnya dalam menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi Nasabah/Peserta Prestige by Prudential.

Di mana Prudential Indonesia melalui Prestige by Prudential ingin menghadirkan sebuah layanan premium bagi Nasabah/Peserta dari segmen Affluent & High-Net-Worth Individual (AHNWI), yang mengedepankan pendekatan menyeluruh, terintegrasi, terpersonalisasi dan memiliki nilai tambah yang mendukung pada setiap tahap kehidupannya.

Acara peluncuran Prestige Benefit Airport Lounge berlangsung pada Jumat, 13 Maret 2026 di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (Plaza Premium Lounge), yang terletak di Level 2 (dekat Gate 6) Peluncuran Prestige Benefit Airport Lounge ini dihadiri jajaran Manajemen Prudential Indonesia dan Prudential Syariah, beserta perwakilan dari Plaza Premium Lounge.

Lebih lanjut, layanan Prestige Benefit Airport Lounge dapat dinikmati oleh Nasabah/Peserta aktif Prestige by Prudential hingga dua kali dalam setahun untuk akses lounge dalam negeri maupun luar negeri.

Di area lounge, nasabah/peserta dapat menikmati berbagai fasilitas premium sebelum penerbangan, mulai dari pilihan makanan dan minuman di buffet counter, layar informasi penerbangan secara real-time, akses unlimited Wi-Fi untuk tetap terhubung, fasilitas penyimpanan bagasi di beberapa lokasi lounge, hingga ruang mandi (shower room) untuk menambah kenyamanan selama menunggu penerbangan.

Layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui PRUPoints sebagai program loyalitas modern, sehingga Nasabah/Peserta dapat menikmati manfaat tambahan dari polis yang mereka miliki, bahkan ketika tidak ada risiko. Hanya dengan menukarkan 1 PRUPoints dan scan di lokasi Airport Lounge yang dituju, Nasabah/Peserta Prestige dapat menikmati fasilitas airport lounge.