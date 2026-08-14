Prudential Meluncurkan Kampanye 'Janji, jadi nyata”

jpnn.com, JAKARTA - Prudential plc meluncurkan “Janji, jadi nyata”, sebuah kampanye regional Prudential di Asia yang dibangun dari sebuah gagasan sederhana: bahwa di balik setiap rencana keuangan, pengorbanan, dan keputusan penting, sering kali terdapat satu janji sederhana, untuk melindungi, memberikan yang terbaik, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Setiap hari, masyarakat bekerja keras untuk mewujudkan janji tersebut bagi keluarga mereka.

Janji tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan di setiap tahap kehidupan. Ada orang tua yang ingin melihat anaknya tumbuh dan meraih cita-cita, pasangan yang ingin terus mendampingi satu sama lain, atau seseorang yang berkomitmen untuk tetap sehat dan hadir bagi keluarganya.

Baca Juga: Prudential Indonesia Raih Indonesia Public Relations Awards 2026

Pada akhirnya, janji bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang apa yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Ketika sebuah janji diwujudkan melalui tindakan, di situlah wujud cinta kita bagi keluarga menjadi nyata. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Karena itu, mempersiapkan perlindungan menjadi salah satu cara untuk menjaga hal-hal yang paling berarti.

Kampanye baru ini hadir di delapan pasar di Asia, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Hong Kong, dan Taiwan.

Di Indonesia, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah menunjukkan bahwa setiap polis memiliki makna lebih dari sekadar produk perlindungan. Di baliknya terdapat janji yang sangat personal untuk melindungi diri, menjaga keluarga, dan mempersiapkan masa depan orang-orang yang paling berarti.

Mengangkat kisah autentik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, “Janji, jadi nyata” hadir melalui situs dan media sosial Prudential Indonesia dan Prudential Syariah, serta berbagai acara yang dilakukan di sejumlah kota di Indonesia.

Kisah “Janji, jadi nyata” menceritakan seorang anak yang kemudian memahami bahwa berbagai hal yang dilakukan ibunya adalah bentuk cinta dan upaya mempersiapkan masa depannya. Saat dewasa, ia pun paham bahwa ibunya memberikan yang terbaik untuk dirinya dan dia pun ingin melakukan hal yang sama bagi sang ibu di masa tuanya, menunjukkan bahwa janji sering kali dimulai dari hal sederhana dan diwujudkan melalui tindakan nyata.